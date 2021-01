Saldi invernali 2021 al via da domani: il calendario regione per regione (Di venerdì 1 gennaio 2021) Saldi invernali 2021 quando iniziano? Il calendario completo. Anche le vendite promozionali risentiranno della pandemia: saranno scaglionate in base alle decisioni adottate dalle diverse regioni per contrastare il Coronavirus. Al via da domani, sabato 2 gennaio, con Basilicata, Sicilia, Campania, Molise e Valle d’Aosta. A seguire, l’Abruzzo la cui data di inizio è il 4 gennaio. Il giorno successivo, il 5 gennaio, toccherà alla Sardegna. leggi anche l’articolo —> 2021 al via in zona rossa, cosa si può fare e cosa no a Capodanno: regole e deroghe Saldi invernali 2021 quando iniziano? Le date regione per regione Le misure restrittive hanno spinto alcune Regioni a ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 1 gennaio 2021)quando iniziano? Ilcompleto. Anche le vendite promozionali risentiranno della pandemia: saranno scaglionate in base alle decisioni adottate dalle diverse regioni per contrastare il Coronavirus. Al via da, sabato 2 gennaio, con Basilicata, Sicilia, Campania, Molise e Valle d’Aosta. A seguire, l’Abruzzo la cui data di inizio è il 4 gennaio. Il giorno successivo, il 5 gennaio, toccherà alla Sardegna. leggi anche l’articolo —>al via in zona rossa, cosa si può fare e cosa no a Capodanno: regole e deroghequando iniziano? Le dateperLe misure restrittive hanno spinto alcune Regioni a ...

