Saldi al via: ecco il calendario delle promozioni regione per regione (Di venerdì 1 gennaio 2021) Francesca Galici Inizia la stagione dei Saldi in Italia e così ogni regione e provincia autonoma ha già stilato il calendario per le promozioni invernali Gennaio è iniziato nel segno del lockdown della zona rossa, che proseguirà fino al 3 gennaio e riprenderà il 5 e il 6 gennaio. Al 7 gennaio, poi, tutta l'Italia tornerà nella ripartizione a zone e probabilmente tutto il Paese sarà in zona gialla. Come consuetudine, gennaio è il mese dei Saldi invernali e potrebbe essere l'occasione per fare acquisti e tentare un rimbalzo dell'economia. Saranno Saldi diversi rispetto al solito e si prospetta che il giro d'affari sarà di 4 miliardi, uno in meno rispetto agli anni precedenti stando a quanto ricostruito dell’Ufficio Studi Confcommercio. Ovviamente, tutto ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Francesca Galici Inizia la stagione deiin Italia e così ognie provincia autonoma ha già stilato ilper leinvernali Gennaio è iniziato nel segno del lockdown della zona rossa, che proseguirà fino al 3 gennaio e riprenderà il 5 e il 6 gennaio. Al 7 gennaio, poi, tutta l'Italia tornerà nella ripartizione a zone e probabilmente tutto il Paese sarà in zona gialla. Come consuetudine, gennaio è il mese deiinvernali e potrebbe essere l'occasione per fare acquisti e tentare un rimbalzo dell'economia. Sarannodiversi rispetto al solito e si prospetta che il giro d'affari sarà di 4 miliardi, uno in meno rispetto agli anni precedenti stando a quanto ricostruito dell’Ufficio Studi Confcommercio. Ovviamente, tutto ...

