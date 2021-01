Roma, morti migliaia di uccelli a Capodanno: i motivi del disastro ecologico (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una vera e propria strage si è verificata nella notte di Capodanno a Roma, in particolare nella zona tra la Stazione Termini e Via Nazionale, dove sono morti migliaia di uccelli: i motivi del disastro ecologico Il primo giorno del 2021 riserva un’amara sorpresa ai cittadini di Roma che si sono svegliati, in particolare nella zona tra la Stazione Termini, Via Cavour, Via Nazionale e Via di San Vitale con uno spettacolo orribile. Si tratta di un tappeto di uccelli morti, “i passeracci che so usignoli” citati da Antonello Venditti in “Roma Capoccia”. migliaia le carcasse di volatili trovati morti in strada. Le foto e i video della strage ... Leggi su ck12 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una vera e propria strage si è verificata nella notte di, in particolare nella zona tra la Stazione Termini e Via Nazionale, dove sonodi: idelIl primo giorno del 2021 riserva un’amara sorpresa ai cittadini diche si sono svegliati, in particolare nella zona tra la Stazione Termini, Via Cavour, Via Nazionale e Via di San Vitale con uno spettacolo orribile. Si tratta di un tappeto di, “i passeracci che so usignoli” citati da Antonello Venditti in “Capoccia”.le carcasse di volatili trovatiin strada. Le foto e i video della strage ...

