Roma, 'Mister Ok' e il tradizionale tuffo nel Tevere: il lockdown non lo ferma (Di venerdì 1 gennaio 2021) Maurizio Palmulli, alias Mister Ok, anche quest'anno per festeggiare il nuovo anno si è tuffato nel Tevere. Per Maurizio e i Romani questa è una tradizione a cui è impossibile rinunciare,anche in zona rossa. Il tuffo che si è sempre svolto alle 12:00 del primo gennaio, questa volta è stato anticipato alle 10:00. Leggi anche: La Asl Roma 1 finisce in prima pagina sul New York Times: 'Che nel 2021 di negativo ci siano solo i tamponi' Mister Ok non è stato l'unico però a saltare da Ponte Cavour per dare il benvenuto al 2021. Con lui anche Marco Fois, Walter Schitta e Simone Carabella. Né il meteo né il lockdown hanno fermato questi temerari che da anni inaugurano il nuovo anno così nella Capitale. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo della Polizia Locale che ha impedito inopportuni ...

