Rocco muore di Covid dopo un mese di agonia. La moglie: "L'ultima volta l'ho visto tramite videochiamata" (Di venerdì 1 gennaio 2021) . Aveva 53 anni Rocco e Amelia si erano conosciuti 32 anni fa in… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Gazzettino : Covid, Rocco muore a 53 anni, la moglie: «Un mese di agonia, l'ho visto l'ultima volta in videochiamata»