Rocco Casalino ha partecipato al Grande Fratello 1, oggi è così: chi è e cosa fa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Rocco Casalino ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, ecco cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi Vi ricordare di Rocco Casalino? Il giovane ragazzo divenne noto nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 1 gennaio 2021)haalla prima edizione del, eccoha fatto dopo il reality efaVi ricordare di? Il giovane ragazzo divenne noto nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

ricpuglisi : La gestione mediatica da parte di @GiuseppeConteIT e Rocco Casalino sta peggiorando di giorno in giorno. Da cittad… - Mirandola59 : RT @Elisabetta0404: Possibile che per Rocco Casalino non ci fosse un posto in platea, invece che alla scrivania accanto al Premier? Non è p… - AlvisiConci : RT @Pinucci63757977: Ascoltando ieri il predicozzo di Da Milano a #propagadalive si è percepita l'ansia di don Marco di diventare il Rocco… - IesuAnna : RT @Pinucci63757977: Ascoltando ieri il predicozzo di Da Milano a #propagadalive si è percepita l'ansia di don Marco di diventare il Rocco… - Pinucci63757977 : Ascoltando ieri il predicozzo di Da Milano a #propagadalive si è percepita l'ansia di don Marco di diventare il Roc… -