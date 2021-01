Ricordate l’ex letterina Alessia Ventura? Oggi ha 40 anni e proprio in queste ore ha dato il lieto annuncio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Molti ricorderanno Alessia Ventura in alcuni programmi televisivi di successo come Passaparola dove era una delle letterine. Ma questo non è l’unico programma a cui ha preso parte, infatti è stata valletta in “ok, il prezzo è giusto”, concorrente nel reality “la Talpa” e tra le ultime partecipazioni “I raccomandati”, “Controcampo”, “Mezzogiorno in famiglia”, “Grand tour d’Italia” e “Drive up”. La conduttrice, showgirl e modella è nota anche per essere la cugina di Luca Argentero, ex concorrente del Grande Fratello e Oggi bravissimo attore. Alessia in passato inoltre è stata fidanzata con Filippo Inzaghi, il loro è stato un amore lungo e tormentato. Foto: AlessiaVentura.it Oggi però è innamoratissima del compagno Gabriele Schembari, la loro relazione è stata ... Leggi su virali.video (Di venerdì 1 gennaio 2021) Molti ricorderannoin alcuni programmi televisivi di successo come Passaparola dove era una delle letterine. Ma questo non è l’unico programma a cui ha preso parte, infatti è stata valletta in “ok, il prezzo è giusto”, concorrente nel reality “la Talpa” e tra le ultime partecipazioni “I raccomandati”, “Controcampo”, “Mezzogiorno in famiglia”, “Grand tour d’Italia” e “Drive up”. La conduttrice, showgirl e modella è nota anche per essere la cugina di Luca Argentero, ex concorrente del Grande Fratello ebravissimo attore.in passato inoltre è stata fidanzata con Filippo Inzaghi, il loro è stato un amore lungo e tormentato. Foto:.itperò è innamoratissima del compagno Gabriele Schembari, la loro relazione è stata ...

Fiorentinanews : Vi ricordate l’ex Fiorentina Hagi? Ora lo cercano due importanti club europei - amdrea07084286 : Vi ricordate quando Eli aveva paragona pier all’ex e lui se l’era presa e lei fa guarda che è bello che ti ho parag… - brochuwilson : RT @Veritatisvis: Caitlin nel libro chiede a Ben della sua ex, e l'unico commento che fa Ben è che le piaceva il tè. 'With her, it was tea.… - Veritatisvis : Caitlin nel libro chiede a Ben della sua ex, e l'unico commento che fa Ben è che le piaceva il tè. 'With her, it wa… - Ellebi71 : @marco_merighi @AlvisiConci @MenicaBersani Un conto l'ex PCI, un conto quello che venne dopo. Con tanto di inglobam… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate l’ex Bill Gates ha messo tutto il suo peso nella sfida dei vaccini (ma per qualcuno pesa troppo) Corriere della Sera