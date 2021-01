Repubblica Centrafricana | attesa per l’esito del voto

(Di venerdì 1 gennaio 2021): massiccia partecipazione alnonostante i ribelli, gli esiti non saranno noti prima del 4 gennaio Inle elezioni presidenziali avrebbero fatto registrare un’alta affluenza nella capitale Bangui, mentre nel resto del Paese almeno il 15 per cento dei seggi non ha aperto a causa delle minacce dei gruppi ribelli che… L'articolo Corriere Nazionale.

Speciale difesa: Repubblica Centrafricana, ex presidente Bozizé, non sono mai fuggito all'estero

Bozizé è salito al potere con un colpo di Stato nel 2003 e successivamente ha vinto due elezioni che sono state ampiamente ...