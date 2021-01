Quanto spendono le famiglie europee per gli alcolici? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nel 2019 le famiglie dell’Unione europea hanno speso 117 miliardi di euro (pari allo 0,8% del PIL dell’UE) in bevande alcoliche. Questo dato rappresenta l’1,6% della loro spesa totale per consumi, ma non sono inclusi gli alcolici pagati nei ristoranti e negli hotel. Tra gli Stati membri sono i Paesi baltici ad avere la quota più alta di spesa: Lettonia (4,8%), Estonia (4,7%) e Lituania (3,7%). Al contrario, la cifra è inferiore all’1% in Grecia e in Italia (0,9% ciascuna). Tra il 2009 e il 2019, la quota della spesa totale delle famiglie per l’alcol è diminuita in 13 Stati membri. La diminuzione maggiore è stata registrata in Lituania (dal 5,5% della spesa totale delle famiglie nel 2009 al 3,7% nel 2019, -1,8 punti percentuali, seguita da Lettonia (-1,5), Bulgaria (-1,3) ed Estonia (-1,1). Al contrario, la spesa delle ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nel 2019 ledell’Unione europea hanno speso 117 miliardi di euro (pari allo 0,8% del PIL dell’UE) in bevande alcoliche. Questo dato rappresenta l’1,6% della loro spesa totale per consumi, ma non sono inclusi glipagati nei ristoranti e negli hotel. Tra gli Stati membri sono i Paesi baltici ad avere la quota più alta di spesa: Lettonia (4,8%), Estonia (4,7%) e Lituania (3,7%). Al contrario, la cifra è inferiore all’1% in Grecia e in Italia (0,9% ciascuna). Tra il 2009 e il 2019, la quota della spesa totale delleper l’alcol è diminuita in 13 Stati membri. La diminuzione maggiore è stata registrata in Lituania (dal 5,5% della spesa totale dellenel 2009 al 3,7% nel 2019, -1,8 punti percentuali, seguita da Lettonia (-1,5), Bulgaria (-1,3) ed Estonia (-1,1). Al contrario, la spesa delle ...

