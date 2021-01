Qualificazioni mondiali, Europei e Nations League. Un 2021 da sogno per ripartire (Di venerdì 1 gennaio 2021) Per cancellare un 2020 da dimenticare niente di meglio di un 2021 ricco di appuntamenti calcistici di altissimo livello. E più azzurro che mai L’anno calcistico che verrà sarà migliore di quello che ci lasciamo alle spalle, perché fare peggio del 2020 è quasi impossibile. E’ stata la prima volta in cui il calcio si è fermato nel dopoguerra e con mille sforzi e incertezze è ripartito, blindato da un protocollo e supportato da una schiera di test e tamponi per ridurre i rischi al minimo. Nel giro di poche settimane ogni certezza è stata messa in discussione, forse per la prima volta, ma dopo la prima sosta forzata la serie A ha dato un’immagine di forza e unità d’intenti (salvo rarissime eccezioni), ripartendo per non fermarsi più. E ora guarda al 2021 con la speranza di una rinascita necessaria per far ripartire l’intero movimento, e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Per cancellare un 2020 da dimenticare niente di meglio di unricco di appuntamenti calcistici di altissimo livello. E più azzurro che mai L’anno calcistico che verrà sarà migliore di quello che ci lasciamo alle spalle, perché fare peggio del 2020 è quasi impossibile. E’ stata la prima volta in cui il calcio si è fermato nel dopoguerra e con mille sforzi e incertezze è ripartito, blindato da un protocollo e supportato da una schiera di test e tamponi per ridurre i rischi al minimo. Nel giro di poche settimane ogni certezza è stata messa in discussione, forse per la prima volta, ma dopo la prima sosta forzata la serie A ha dato un’immagine di forza e unità d’intenti (salvo rarissime eccezioni), ripartendo per non fermarsi più. E ora guarda alcon la speranza di una rinascita necessaria per farl’intero movimento, e ...

Per cancellare un 2020 da dimenticare niente di meglio di un nuovo anno ricco di appuntamenti calcistici di altissimo livello per l'Italia ...

Un 2021 ricco di grandi eventi sportivi: ecco l’agenda per non perderne nessuno

Scorpacciata di sport nel 2021, tra le Olimpiadi estive di Tokyo e gli Europei itineranti di calcio che erano stati rinviati lo scorso anno a causa pandemia. Calendario molto fitto anche per le due ru ...

