PSG, è fatta per Pochettino: oggi l’arrivo a Parigi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il PSG ha scelto il nuovo allenatore, sarà Pochettino a guidare i Parigini dopo la fine dell'era Tuchel. L'ex allenatore del Tottenham oggi arriverà a Parigi per iniziare la nuova avventura. Intanto Tuchel se la cava con una ricca buonuscita di 6 milioni e si appresta ad ascoltare le proposte per tornare subito in panchina. Negli scorsi giorni, il mister ex Borussia Dortmund sarebbe già stato contattato dal Chelsea per il post Lampard.caption id="attachment 1073465" align="alignnone" width="3317" Pochettino, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il PSG ha scelto il nuovo allenatore, saràa guidare ini dopo la fine dell'era Tuchel. L'ex allenatore del Tottenhamarriverà aper iniziare la nuova avventura. Intanto Tuchel se la cava con una ricca buonuscita di 6 milioni e si appresta ad ascoltare le proposte per tornare subito in panchina. Negli scorsi giorni, il mister ex Borussia Dortmund sarebbe già stato contattato dal Chelsea per il post Lampard.caption id="attachment 1073465" align="alignnone" width="3317", getty/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : PSG, è fatta per Pochettino: oggi l'arrivo a Parigi - - akille15 : UFFICIALE: PSG, è fatta per l’arrivo di Pochettino.L’argentino sostituirà Thomas Tuchel. CLICCA QUI !… - sportli26181512 : 'Pochettino al Psg quasi fatta, manca solo la firma': Secondo Le Parisien il tecnico ex Tottenham è atteso nella ca… - DarkSid21344718 : @tancredipalmeri Buon colpo... Ma la storia do Eriksen in prestito gratuito al west ham ti risulta? Sembrava fatta… - Echoes41502167 : @JohnsonALE93 @FBiasin Ma quali sono queste patite? Ha giocato con la juve di capello inter do mou barca di pep psg… -