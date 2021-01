Primo giorno di Brexit, Gb fuori dal mercato unico Ue - Bruxelles: 'Restiamo amici' e Scozia: 'Torneremo presto' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alle 11 di sera ora di Londra, mezzanotte sul continente, del 31 dicembre, il rintocco delle campane del Big Ben ha segnato l' addio all'Europa della Gran Bretagna . Dopo 47 anni scocca l'ora del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alle 11 di sera ora di Londra, mezzanotte sul continente, del 31 dicembre, il rintocco delle campane del Big Ben ha segnato l' addio all'Europa della Gran Bretagna . Dopo 47 anni scocca l'ora del ...

Ultime Notizie dalla rete : Primo giorno Più dubbi che certezze nel primo giorno del Regno Unito fuori dall'Ue AGI - Agenzia Italia Cashback, fase 2: aggiornamento in corso

Un messaggio di errore sull'app IO prelude ad un aggiornamento che prepara l'app alla Fase 2 del cashback e chiude la fase 1 del cashback di dicembre.

Virus, in due giorni 77 casi a Massa-Carrara e un altro lutto

Massa-Carrara. Altri 77 casi in due giorni, e un altro decesso, una signora di 91 anni. Insomma, il virus non molla la presa. Per quanto riguarda i positivi, sono stati 37 nella giornata di oggi, così ...

