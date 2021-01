Primo giorno di Brexit, cosa cambia per gli italiani (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dal primo giorno di gennaio 2021 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non fa più ufficialmente parte del’Unione Europea. Con l’accordo raggiunto appena pochi giorni fa per la Brexit cambiano molte delle regole per la gestione dei rapporti fra Londra e Bruxelles, ma anche tantissimo della vita dei cittadini. Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dal primo giorno di gennaio 2021 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non fa più ufficialmente parte del’Unione Europea. Con l’accordo raggiunto appena pochi giorni fa per la Brexit cambiano molte delle regole per la gestione dei rapporti fra Londra e Bruxelles, ma anche tantissimo della vita dei cittadini.

SusannaCeccardi : Lamorgese scatenata, per l'ultimo giorno del 2020 e per il primo giorno del 2021 ci regala controlli a tappeto anch… - PaoloGentiloni : #VaccineDay. Un giorno di speranza, un grazie alla ricerca. Ma l’arrivo dei vaccini è solo il primo passo. La svolt… - AnnaAscani : “Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità.” È proprio come dice Claudia, l’infe… - giovanni101255 : Saluto il sole nascente nel primo giorno dell’anno nuovo. Nel suo splendore illumina e riscalda tutti e per tutti… - mjljmj : Il primo giorno dell’anno -

Ultime Notizie dalla rete : Primo giorno È corsa al vaccino. «Nel primo giorno sono già 2.120 quelli prenotati» La Gazzetta di Reggio Primo giorno di Brexit, cosa cambia per gli italiani

Da oggi, primo gennaio è ufficialmente Brexit e ci sono nuove regole per la vita e le vacanze in Gran Bretagna. Per noi certamente costi più alti ...

Covid, ai Castelli la prima tenda degli abbracci in ospedale del Lazio

Il progetto, primo in assoluto nel pubblico in regione, consentirà ai pazienti di incontrare i propri cari tramite una tenda sanificata dotata anche di spazio per la carrozzina Ha riabbracciato moglie ...

Da oggi, primo gennaio è ufficialmente Brexit e ci sono nuove regole per la vita e le vacanze in Gran Bretagna. Per noi certamente costi più alti ...Il progetto, primo in assoluto nel pubblico in regione, consentirà ai pazienti di incontrare i propri cari tramite una tenda sanificata dotata anche di spazio per la carrozzina Ha riabbracciato moglie ...