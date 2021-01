Primo bollettino Covid Campania 2021 | il rapporto è all’8 | 5%

(Di venerdì 1 gennaio 2021) +++-19, ILORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE+++ Questo ildi oggi 1° gennaio: Positivi del giorno: 1.734 di cui: Asintomatici: 1.531 Sintomatici: 203Tamponi del giorno: 20.458 Ilpositivi/tamponi è dell’8,5% Totale positivi: 191.407 Totale tamponi: 2.055.822 ?Deceduti: 20 (*) Totale deceduti: 2.864 Guariti: 641 Totale guariti: 110.215 * 3 deceduti nelle ultime 48 ore e 17 deceduti in precedenza ma registrati? ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 104 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.359 L'articolo ilNapolista.

Oggi 1° gennaio 2021 sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 462. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute.