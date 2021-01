Premier League: Il post razzista costa caro al matador Cavani (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un post sui social, realisticamente poco opportuno, è costato al calciatore uruguaiano una squalifica ed una multa. Cavani (Facebook)“Gracias negrito!”. Quanto riportato in un post dall’attaccante del Manchester Unite, ex Palermo, Napoli e Psg, Edinson Cavani. Un commento, comparso su un suo profilo social, che rispondeva evidentemente ai complimenti ricevuti dopo una doppietta, in una gara con la sua squadra di club. A nulla è valso il tentativo da parte dell’attaccante di cancellare il post in questione. La frittata ormai era fatta. La Football Association, ha pensato bene di punirlo in maniera esemplare. Tre turni di squalifica, che gli faranno saltare le gare con Aston Villa, in programma all’ Old Trafford, per la Premier ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Unsui social, realisticamente poco opportuno, èto al calciatore uruguaiano una squalifica ed una multa.(Facebook)“Gracias negrito!”. Quanto riportato in undall’attaccante del Manchester Unite, ex Palermo, Napoli e Psg, Edinson. Un commento, comparso su un suo profilo social, che rispondeva evidentemente ai complimenti ricevuti dopo una doppietta, in una gara con la sua squadra di club. A nulla è valso il tentativo da parte dell’attaccante di cancellare ilin questione. La frittata ormai era fatta. La Football Association, ha pensato bene di punirlo in maniera esemplare. Tre turni di squalifica, che gli faranno saltare le gare con Aston Villa, in programma all’ Old Trafford, per la...

