Premier League | Capodanno amaro per Ancelotti | stop Everton contro il West Ham dell’ex Moyes | Manchester United ok con l’ Aston Villa

(Di sabato 2 gennaio 2021) Anche nel primo giorno del 2021 lanon smette i regalare spettacolo ed emozioni.Due le sfide disputate a: alle 18.30 l'diha ospitato ilHam guidato dall'ex storico tecnico dei Toffees, David, La zampata di Soucek a quattro minuti dal novantesimo ha premiato la condotta di gara equilibrata ma mai del tutto remissiva degli Hammers e il nuovo anno calcisticamente non inizia nel migliore dei modi per l'ex tecnico di Milan, Psg, Bayern Monaco e Real Madrid. Nel match in programma alle 21, ildi Solskjaer si impone per 2-1 sull'grazie a Martial che sblocca la gara in chiusura di prima frazione ed al rigore trasformato da ...

SkySport : City, Guardiola conferma: '5 positivi nella rosa'. Per ora con il Chelsea si gioca - SkySport : MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA 2-1 Risultato finale ? ? #Martial (40') ? #Traore (58') ? rig. #BrunoFernandes (62')… - SkySport : EVERTON-WEST HAM 0-1 Risultato finale ? ? #Soucek (86') ? Premier League - 17^ Giornata ? #SkyPremier… - langolodeiprono : 'Buon 2021' con la @PremierLeague, cade #Ancelotti, Everton-West Ham 0-1 (preso X pt) e #Manchester United-Aston Vi… - Salvato95551627 : RT @SkySport: Mou e il rinvio per Covid di Tottenham Fulham: 'Informati 4 ore prima, poco professionale' -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

(ANSA) - MANCHESTER, 01 GEN - Aggancio riuscito. Il Manchester United ha battuto l'Aston Villa per 2-1 in una partita della Premier League giocata oggi ad Old Trafford, e con questo successo ...Aggancio riuscito. Il Manchester United ha battuto l'Aston Villa per 2-1 in una partita della Premier League giocata oggi ad Old Trafford, e con questo successo raggiunge gli arcirivali del Liverpool ...