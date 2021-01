Premier League | Capodanno amaro per Ancelotti | Everton sconfitto dal West Ham dell’ex Moyes | Manchester United supera Aston Villa e vola in vetta

Leggi su mediagol

(Di sabato 2 gennaio 2021) Anche nel primo giorno del 2021 lanon smette i regalare spettacolo ed emozioni.Due le sfide disputate a: alle 18.30 l'diha ospitato ilHam guidato dall'ex storico tecnico dei Toffees, David, La zampata di Soucek a quattro minuti dal novantesimo ha premiato la condotta di gara equilibrata ma mai del tutto remissiva degli Hammers e il nuovo anno calcisticamente non inizia nel migliore dei modi per l'ex tecnico di Milan, Psg, Bayern Monaco e Real Madrid. Nel match in programma alle 21, ildi Solskjaer si impone per 2-1 sull'grazie a Martial che sblocca la gara in chiusura di prima frazione ed al rigore trasformato da ...