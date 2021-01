Precipita dalla finestra del bagno: muore sul colpo una donna di 56 anni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dramma questa mattinata, 1 gennaio 2021, in via Goito di Valeggio sul Mincio (Verona) dove una donna di origine ucraine, R.L 56enne, è morta sul colpo, dopo un volo di tre metri. La donna è caduta ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dramma questa mattinata, 1 gennaio 2021, in via Goito di Valeggio sul Mincio (Verona) dove unadi origine ucraine, R.L 56enne, è morta sul, dopo un volo di tre metri. Laè caduta ...

cgxx178 : RT @americancarpy: tommaso ha fatto una cosa per cena ai ragazzi del cucurio si affaccia a chiamarli per lasciargliela fuori dalla porta g… - BeckyRos3 : RT @americancarpy: tommaso ha fatto una cosa per cena ai ragazzi del cucurio si affaccia a chiamarli per lasciargliela fuori dalla porta g… - tramontidipinti : RT @americancarpy: tommaso ha fatto una cosa per cena ai ragazzi del cucurio si affaccia a chiamarli per lasciargliela fuori dalla porta g… - bissolo_greta : RT @americancarpy: tommaso ha fatto una cosa per cena ai ragazzi del cucurio si affaccia a chiamarli per lasciargliela fuori dalla porta g… - Aurazzurra : RT @americancarpy: tommaso ha fatto una cosa per cena ai ragazzi del cucurio si affaccia a chiamarli per lasciargliela fuori dalla porta g… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita dalla Precipita dalla finestra del bagno: muore sul colpo una donna di 56 anni Il Gazzettino Precipita dalla finestra del bagno: muore sul colpo una donna di 56 anni

Dramma questa mattinata, 1 gennaio 2021, in via Goito di Valeggio sul Mincio (Verona) dove una donna di origine ucraine, R.L 56enne, è morta sul colpo, dopo un volo di tre metri.

Verona, precipita dalla finestra del bagno: muore sul colpo una donna di 56 anni

Dramma questa mattinata, 1 gennaio 2021, in via Goito di Valeggio sul Mincio (Verona) dove una donna di origine ucraine, R.L 56enne, è morta sul colpo, dopo un volo di tre metri.

Dramma questa mattinata, 1 gennaio 2021, in via Goito di Valeggio sul Mincio (Verona) dove una donna di origine ucraine, R.L 56enne, è morta sul colpo, dopo un volo di tre metri.Dramma questa mattinata, 1 gennaio 2021, in via Goito di Valeggio sul Mincio (Verona) dove una donna di origine ucraine, R.L 56enne, è morta sul colpo, dopo un volo di tre metri.