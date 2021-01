Point Break – Punto di rottura | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 gennaio 2021)di: trama, cast e streaming delQuesta sera, 1 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadidel 1991 diretto da Kathryn Bigelow, il cui titolo si riferisce ad un termine del gergo surfistico. Ma di cosa parla? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Una banda di quattro rapinatori assalta da più di tre anni le banche della contea di Los Angeles: la loro caratteristica è di avere il volto nascosto dalle maschere di gomma raffiguranti quattro ex presidenti (Johnson, Nixon, Carter, Reagan). L’FBI, che non è mai riuscita a risalire alla loro vera identità, è sulle loro tracce senza però avere nessun elemento concreto. Alla ...