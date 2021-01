Perde il lavoro e a 39 anni torna dai genitori, il padre lo ha rinchiuso mesi in soffitta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un trentanovenne, dopo aver perso il lavoro, ha fatto ritorno a casa dai genitori scatenando l’ira del padre settantenne, che ha deciso di rinchiuderlo in soffitta e di negargli addirittura la possibilità di mangiare. Avrebbe sequestrato e rinchiuso per diversi mesi il figlio di 39 anni in una soffitta, privandolo del cibo per aver perso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un trentanovenne, dopo aver perso il, ha fatto ritorno a casa daiscatenando l’ira delsettantenne, che ha deciso di rinchiuderlo ine di negargli addirittura la possibilità di mangiare. Avrebbe sequestrato eper diversiil figlio di 39in una, privandolo del cibo per aver perso L'articolo proviene da Leggilo.org.

dirkpity : @SerieA Magari perde il lavoro .. tipo l’idiota che ha fatto il video a Fiumicino per l’aereo della Lazio ! Lo sfot… - Ife_Eso : @CommentsGf Ma la mamma sta pensando al lavoro che si perde fuori da lí, farebbe bene ad ascoltare la mamma?? - 3cinematographe : Il celebre doppiatore Tom Kane, noto per il suo lavoro in #StarWars, due mesi fa ha subito un ictus ed è rimasto in… - breveinutile : Bene, abbiamo accavallato anche questo, il 2020 è passato. È tempo di consuntivi, chi mi racconta il suo anno passa… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 31.12.2020 (duemilaventi)–POLITICAL ASYLUM TO R.PAU IN ALL OVER THE WORLD–WHITE HOUSE (PRESIDENT D.J.TR… -