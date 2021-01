Perché gennaio sarà il mese chiave per lo sport italiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - gennaio 2021 sarà un mese chiave per il futuro dello sport italiano. Sul Comitato Olimpico Nazionale italiano pende la spada di Damocle del Comitato Olimpico Internazionale che sembra non più intenzionato ad attendere i tempi del Governo italiano. "Il Coni, ad oggi, manca di autonomia, è stato svuotato delle proprie competenze e pertanto viola la Carta Olimpica", dicono ormai con insistenza a Losanna, città olimpica, sede del Cio. Il 27 gennaio potrebbe essere una data storica, ma in negativo, per lo sport del Bel Paese. I membri dell'Esecutivo del Cio (il governo del massimo ente sportivo mondiale) molto probabilmente al punto 'varie' discuteranno della situazione italiana che si protrae da ... Leggi su agi (Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI -2021unper il futuro dello. Sul Comitato Olimpico Nazionalepende la spada di Damocle del Comitato Olimpico Internazionale che sembra non più intenzionato ad attendere i tempi del Governo. "Il Coni, ad oggi, manca di autonomia, è stato svuotato delle proprie competenze e pertanto viola la Carta Olimpica", dicono ormai con insistenza a Losanna, città olimpica, sede del Cio. Il 27potrebbe essere una data storica, ma in negativo, per lodel Bel Paese. I membri dell'Esecutivo del Cio (il governo del massimo enteivo mondiale) molto probabilmente al punto 'varie' discuteranno della situazione italiana che si protrae da ...

