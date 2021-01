Pensavano di averla fatta franca | ma ora rischiano grosso

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Voglia di cenone nella Chinatown di Prato, interrotta dalle forze dell'ordine. La polizia è intervenuta dopo alcune chiamate al 113 che segnalavano musica ad alto volume e numerose auto parcheggiate davanti a un locale. Ieri sera in un ristorante gestito da cinesi, nonostante le rigide norme imposte dalla zona rossa causa Covid, sedevano e mangiavano 'tranquillamente' 130 persone. Salatissima la sanzione elevata dagli agenti della questura di Prato, pari complessivamente a oltre 50 mila euro. Al titolare è stata contestata la violazione delle norme anticontagio: oltre alla multa di 400 euro, l'uomo si vedrà notificare dalla prefettura il provvedimento di chiusura del locale. Credera Rubbiano (Cremona), 1 gennaio 2021 - Un capannone, insospettabile location per un tranquillo cenone di capodanno in zona rossa. Peccato che la festa sia stata rovinata dall'intervento dei ...