Papa Francesco: “Il 2021 sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri. Serve un vaccino per il cuore” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Papa Francesco, l’omelia per la messa del 1 gennaio 2021 Mentre “speriamo in una rinascita e in nuove cure”, bisogna rendersi conto che “Serve un vaccino per il cuore”. Lo ha detto Papa Francesco nell’omelia letta al suo posto dal cardinale Parolin durante la messa di inizio anno in San Pietro a cui il Pontefice non ha potuto prendere parte a causa di una forte sciatalgia. Il 2021 “sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri, come fa la Madonna con noi. Tutto comincia da qui, dal prenderci cura degli altri, del mondo, del creato”. “Che cosa ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 gennaio 2021), l’omelia per la messa del 1 gennaioMentre “speriamo in una rinascita e in nuove cure”, bisogna rendersi conto che “unper il”. Lo ha dettonell’omelia letta al suo posto dal cardinale Parolin durante la messa di inizioin San Pietro a cui il Pontefice non ha potuto prendere parte a causa di una forte sciatalgia. Ilunse ci, come fa la Madonna con noi. Tutto comincia da qui, dal prenderci, del mondo, del creato”. “Che cosa ...

