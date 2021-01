Paolo Nespoli, fotografie dallo spazio (Di sabato 2 gennaio 2021) Sarà pure l’intensità dell’azzurro del cielo e la fisicità delle nuvole, insieme alla suddivisione regolare degli spazi, ma per libera associazione Cupola with Clouds and Ocean International Space Station rimanda all’Oculo con putti affrescato da Andrea Mantegna nella volta della Camera degli Sposi a Mantova. In ogni caso l’uomo è al centro dell’universo, come nella concezione umanistico-rinascimentale, sia nell’opera antica che nella foto contemporanea, scattata dall’astronauta Paolo Nespoli. «È la vista più straordinaria che si possa avere al di fuori … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 2 gennaio 2021) Sarà pure l’intensità dell’azzurro del cielo e la fisicità delle nuvole, insieme alla suddivisione regolare degli spazi, ma per libera associazione Cupola with Clouds and Ocean International Space Station rimanda all’Oculo con putti affrescato da Andrea Mantegna nella volta della Camera degli Sposi a Mantova. In ogni caso l’uomo è al centro dell’universo, come nella concezione umanistico-rinascimentale, sia nell’opera antica che nella foto contemporanea, scattata dall’astronauta. «È la vista più straordinaria che si possa avere al di fuori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

astro_paolo : Ecco qui: un nuovo anno è iniziato da poche ore. Senza retorica, in questi mesi tanto difficili, farei mia solo una… - PPaoloIodice : @astro_paolo @esa @NASA Buon Anno Nespoli, che sia l'anno del NEMA 4X - astro_paolo : Ecco qui: un nuovo anno è iniziato da poche ore. Senza retorica, in questi mesi tanto difficili, farei mia solo una… - Marcosworld_88 : RT @67_tiziana: #IlRiffdiMarcoMengoni Ecco uno show per te… Paolo Nespoli episodio di il Riff di Marco Mengoni - Marcosworld_88 : RT @19tiziana_67: #IlRiffdiMarcoMengoni Ecco uno show per te… Paolo Nespoli episodio di il Riff di Marco Mengoni -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Nespoli Paolo Nespoli, fotografie dallo spazio | il manifesto Il Manifesto Interior Space. Fotografie di Paolo Nespoli e Roland Miller

Roma. "A Visual Exploration of the International Space Station" con fotografie dell'astronauta Paolo Nespoli e del fotografo Roland Miller ...

Il Dlf chiude il Trofeo città di Voghera Nespoli settimo nelle World Series

voghera Il Dlf Voghera ha organizzato il Trofeo Città di Voghera nei padiglioni di Malpensa fiera, a Busto Arsizio. «Sono stati – spiega la presidente Lia Scupelli - du giorni di gara, 250 atleti, un ...

Roma. "A Visual Exploration of the International Space Station" con fotografie dell'astronauta Paolo Nespoli e del fotografo Roland Miller ...voghera Il Dlf Voghera ha organizzato il Trofeo Città di Voghera nei padiglioni di Malpensa fiera, a Busto Arsizio. «Sono stati – spiega la presidente Lia Scupelli - du giorni di gara, 250 atleti, un ...