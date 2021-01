Osimhen positivo al Coronavirus | sventola banconote e balla senza mascherina VIDEO

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Anche l’attaccanteè risultatoal, il calciatore del Napoli è finito nella bufera per il suo comportamento nel periodo di pandemia. Il calciatore è stato protagonista di una festa in Nigeria, la malattia è stata contratta probabilmente durante il party. L’evento è stato organizzato il giorno prima del suo compleanno, ossia il 28 dicembre. Nelsi vedere le, ma soprattuttore in modo scatenatol’uso della. Il comportamento è assolutamente da condannare e rischia di costargli una multa. Il calciatore è reduce da un infortunio, il suo rendimento nella prima parte di stagione era stato sicuramente. Qualche problema ...

sscnapoli : ?? | La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effe… - SkySport : ULTIM’ORA NAPOLI ? VICTOR OSIMHEN POSITIVO AL CORONAVIRUS: è asintomatico e non ha avuto contatti con la squadra ?… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il #Napoli comunica la positività al Covid-19 di Victor #Osimhen ? - domenico_jj : RT @mike_fusco: Povero #Osimhen, risultato inspiegabilmente positivo al Covid dopo questa festicciola sobria di compleanno (29 dicembre) in… - santaxx__ : RT @mike_fusco: Povero #Osimhen, risultato inspiegabilmente positivo al Covid dopo questa festicciola sobria di compleanno (29 dicembre) in… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen positivo

NAPOLI – Brutte notizie per il Napoli e per Victor Osimhen. Il club azzurro, infatti, ha reso noto che “il calciatore è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggi ...C'è la festa di compleanno al centro dei sospetti per la positività di Viktor Osimhen al Covid-19. L'attaccante nigeriano era in Belgio per la fisioterapia alla spalla ...