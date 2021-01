Olimpiadi Tokyo 2020, premier Giappone rassicura: “I Giochi ci saranno, sicuri e protetti” (Di venerdì 1 gennaio 2021) “I Giochi si terranno questa estate e saranno sicuri e protetti”. Parola del premier del Giappone, Yoshihide Suga, in un’intervista rilasciata nel giorno di capodanno. Il primo ministro del paese nipponico vuole dunque rassicurare tutti sulla possibilità che le Olimpiadi di Tokyo 2020 si disputino come da programma un anno dopo rispetto al rinvio, ma bisogna anche considerare che i casi di coronavirus in Giappone stanno aumentando sempre di più. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Isi terranno questa estate e”. Parola deldel, Yoshihide Suga, in un’intervista rilasciata nel giorno di capodanno. Il primo ministro del paese nipponico vuole dunquere tutti sulla possibilità che ledisi disputino come da programma un anno dopo rispetto al rinvio, ma bisogna anche considerare che i casi di coronavirus instanno aumentando sempre di più. SportFace.

