Non è così facile licenziare un dipendente che non vuole vaccinarsi. Sosteniamo la scienza senza perdere la certezza del diritto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si può licenziare il dipendente che rifiuta di farsi inoculare il vaccino anti Covid? Questa domanda infiamma da qualche giorno il dibattito tra gli esperti, soprattutto dopo che Pietro Ichino, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha preso una posizione molto netta in favore della licenziabilità del dipendente non vaccinato. Un dibattito che viene enfatizzato anche dall’utilizzo strumentale che rischia di essere fatto delle opinioni tecnico-giuridiche che vengono espresse sul tema. Non si può licenziare il dipendente che rifiuta di vaccinarsi – Il commento A tale proposito, è bene sgomberare subito il campo da ogni equivoco: chi scrive questo pezzo è un convinto sostenitore della necessità che tutti aderiscano alla campagna vaccinale proposta dal nostro Governo (e ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si puòilche rifiuta di farsi inoculare il vaccino anti Covid? Questa domanda infiamma da qualche giorno il dibattito tra gli esperti, soprattutto dopo che Pietro Ichino, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha preso una posizione molto netta in favore della licenziabilità delnon vaccinato. Un dibattito che viene enfatizzato anche dall’utilizzo strumentale che rischia di essere fatto delle opinioni tecnico-giuridiche che vengono espresse sul tema. Non si puòilche rifiuta di– Il commento A tale proposito, è bene sgomberare subito il campo da ogni equivoco: chi scrive questo pezzo è un convinto sostenitore della necessità che tutti aderiscano alla campagna vaccinale proposta dal nostro Governo (e ...

