"Non divulgate video e foto" ma gli ospiti delle feste di Capodanno si fanno scoprire (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alla mezzanotte del 31 Dicembre abbiamo potuto festeggiare l'anno nuovo: ecco le feste di Capodanno social scoperte dalle Forze dell'Ordine. L'arrivo del tanto sospirato 2021 ha coinciso per molte persone con l'arrivo anche di una maxi-multa. Ieri sera, infatti, nonostante le raccomandazioni e le disposizioni del DPCM in tantissimi hanno deciso di festeggiare l'anno nuovo con un assembramento. Incredibile ma vero, i "furbetti" di Capodanno non si sono limitati a violare le regole. foto, video e condivisioni sui social hanno permesso alle Forze dell'Ordine di individuarli immediatamente. Ecco i dettagli. feste di Capodanno: multati in tutta Italia, ecco dove (fonte foto: Twitter)Il Governo aveva promesso controlli ...

