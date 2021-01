No, caro Bagnai, il nazismo dell’Unione Europea è un falso storico (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen – Hanno suscitato scalpore le parole del senatore Alberto Bagnai. Intervenendo in Senato in occasione del voto di fiducia sulla manovra, il leghista ha paragonato Bruxelles all’invasione tedesca della Polonia. Un accostamento, quello in direzione di una presunto nazismo dell’Unione Europea, che ha fatto scattare le urla indignate di Partito Democratico e sodali. Di paragone “allucinante” ha parlato il viceministro all’economia Antonio Misiani. “Un parallelo vergognoso e inopportuno”, gli ha fatto eco il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova. nazismo ed Unione Europea: un falso storico Se Pd e radicaleria chic varia si sono risentite sul punto, ciò non va però ascritto all’ardito accostamento operato dal responsabile economico della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen – Hanno suscitato scalpore le parole del senatore Alberto. Intervenendo in Senato in occasione del voto di fiducia sulla manovra, il leghista ha paragonato Bruxelles all’invasione tedesca della Polonia. Un accostamento, quello in direzione di una presunto, che ha fatto scattare le urla indignate di Partito Democratico e sodali. Di paragone “allucinante” ha parlato il viceministro all’economia Antonio Misiani. “Un parallelo vergognoso e inopportuno”, gli ha fatto eco il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova.ed Unione: unSe Pd e radicaleria chic varia si sono risentite sul punto, ciò non va però ascritto all’ardito accostamento operato dal responsabile economico della ...

