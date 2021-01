Netflix | gennaio 2021 | le novità in catalogo per film e serie TV

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 gennaio 2021) NuoviTV neldicembre 2020: dalla terza stagione di Cobra Kai alPieces of a Woman con Vanessa Kirby presentato alla 77° Edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Suin arrivo nuoviTV in: dallaLupin diretta dal regista premio Emmy Louis Leterrier, a Fate: The Winx Saga, laispirata al fantasy animato italiano, alla seconda stagione di Snowpiercer e poi ancora l'interacult Dawson's Creek e la saga di Spider Man. Ecco cosa ci aspetta sulla piattaforma streaming nel primo mese dell'anno. LeTV su...