Nel viaggio incantato tra parola e arte (Di sabato 2 gennaio 2021) Poter viaggiare, stando fermi, ha sempre costituito per gli esseri umani un’enorme ricchezza. Di questi tempi, tale pratica antica, legata alla tradizione orale, alla letteratura, e alla fruizione artistica, si è trasformata in una vera e propria strategia di sopravvivenza. Il viaggio per come lo ricordavamo – parliamo di viaggio in quanto libera scelta, è chiaro, dettata dal piacere della scoperta e dalla ricerca della bellezza – da alcuni mesi ci è precluso. Chiunque oggi ci aiuti a ricordare, o … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 2 gennaio 2021) Poter viaggiare, stando fermi, ha sempre costituito per gli esseri umani un’enorme ricchezza. Di questi tempi, tale pratica antica, legata alla tradizione orale, alla letteratura, e alla fruizione artistica, si è trasformata in una vera e propria strategia di sopravvivenza. Ilper come lo ricordavamo – parliamo diin quanto libera scelta, è chiaro, dettata dal piacere della scoperta e dalla ricerca della bellezza – da alcuni mesi ci è precluso. Chiunque oggi ci aiuti a ricordare, o … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

NekOfficial : Il 2021? Io lo inizio nel migliore dei modi: ai microfoni di @RaiRadio2 con un’edizione speciale di #AlzaLaRadio ch… - bapt_nls : E costa cara la fragilità Per chi un posto nel mondo non ha In questo viaggio nell'infinità So che l'amore no, non passerà - nebb1a : RT @HIPPIEMVSIC: ora mi spiegate come fate a non apprezzare le vibes che ci regala harry con canyon moon. parla letteralmente di lui che to… - Ioebasta_17 : @Gianni_Gia_ Non esiste destinazione senza viaggio. La destinazione è nel viaggio. - LouisT91israre : RT @HIPPIEMVSIC: ora mi spiegate come fate a non apprezzare le vibes che ci regala harry con canyon moon. parla letteralmente di lui che to… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel viaggio Nel viaggio incantato tra parola e arte | il manifesto Il Manifesto Il 2021 sarà l’anno dei vaccini ma anche dei nuovi viaggi

Sarà l’anno in cui torneremo a volare. Sul serio. I numeri sono ancora bassi, per carità: 36mila persone vaccinate contro il coronavirus in Italia, quasi 10 milioni in tutto ...

È in libreria il romanzo “Sotto il cielo del mondo” di Flavio Stroppini

Un viaggio intorno al mondo sulle tracce di un padre marinaio scomparso. Da un tranquillo paesino montano svizzero alla Polonia, poi Thailandia, Turchia, Irlanda, Paesi Baschi, Tunisia, India. Di port ...

Sarà l’anno in cui torneremo a volare. Sul serio. I numeri sono ancora bassi, per carità: 36mila persone vaccinate contro il coronavirus in Italia, quasi 10 milioni in tutto ...Un viaggio intorno al mondo sulle tracce di un padre marinaio scomparso. Da un tranquillo paesino montano svizzero alla Polonia, poi Thailandia, Turchia, Irlanda, Paesi Baschi, Tunisia, India. Di port ...