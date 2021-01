NBA, Siakam out contro i Knicks per motivi disciplinari: ecco cosa ha fatto (Di venerdì 1 gennaio 2021) I Toronto Raptors nella notte hanno trovato il primo acuto stagionale contro i New York Knicks: ossigeno dopo aver messo insieme tre sconfitte all’interno delle prime tre uscite. A sporcare la vittoria è tuttavia la situazione di Pascal Siakam, assente questa notte contro i newyorkesi: la stella dei Raptors non era infortunata, ma coach Nurse ha deciso di non farlo giocare per motivi disciplinari. In particolare, in occasione della precedente sconfitta contro Philadelphia, il camerunense era stato espulso per falli ma, invece di rimanere in panchina a seguire la gara con i compagni, aveva subito fatto rientro negli spogliatoi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) I Toronto Raptors nella notte hanno trovato il primo acuto stagionalei New York: ossigeno dopo aver messo insieme tre sconfitte all’interno delle prime tre uscite. A sporcare la vittoria è tuttavia la situazione di Pascal, assente questa nottei newyorkesi: la stella dei Raptors non era infortunata, ma coach Nurse ha deciso di non farlo giocare per. In particolare, in occasione della precedente sconfittaPhiladelphia, il camerunense era stato espulso per falli ma, invece di rimanere in panchina a seguire la gara con i compagni, aveva subitorientro negli spogliatoi. SportFace.

