Natale a 5 stelle | la trama del film | ecco di cosa parla

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Arriva in prima serata ila 5, una pellicola diretta da Marco Risi in onore di Carlo Vanzina. Ilè stato prodotto e distribuito da Netflix e arriva anche su Canale 5 stasera, 1 gennaio 2021. Ilè datato 2018, è arrivato sulla piattaforma streaming e nelle sale cinematografiche in quell’anno, ma due anni dopo arriva anche sui canali tv. Nel cast Massimo Ghini, Biagio Izzo, Martina Stella e Ricky Memphis. Vediamo qual è ladia 5. Franco Rispoli, il premier, che in realtà è un ex commercialista che ha truccato il curriculum vitae, parte per una missione ufficiale a Budapest. Ha una relazione extraconiugale con la bellamentare dall’accento toscano, Giulia Rossi, a sua volta in ...