Napoli, prima seduta del 2021. Terapie per Koulibaly (Di venerdì 1 gennaio 2021) prima seduta del 2021 per il Napoli, questo pomeriggio, al Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domenica con Cagliari-Napoli alle ore 15. La squadra si è allenata in palestra iniziando la sessione con lavoro di scarico. Successivamente esercizi di “core” e allungamento. Koulibaly ha svolto Terapie, lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 gennaio 2021)delper il, questo pomeriggio, al Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domenica con Cagliari-alle ore 15. La squadra si è allenata in palestra iniziando la sessione con lavoro di scarico. Successivamente esercizi di “core” e allungamento.ha svolto, lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo. Foto: AS L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

raicinque : Per lo spazio #StardustMemories viene proposto un grande classico del teatro in onda oggi #26dicembre alle 15.30 su… - Agenzia_Ansa : Sei casi di variante inglese del #Covid sono stati riscontrati dai ricercatori a Napoli. I tamponi erano di viaggia… - lightmoon972 : RT @maxmassi969: Lunedì riprendo a lavorare, per la prima volta in 10 anni, ho avuto 12 giorni di ferie nel periodo natalizio e li ho passa… - maxmassi969 : Lunedì riprendo a lavorare, per la prima volta in 10 anni, ho avuto 12 giorni di ferie nel periodo natalizio e li h… - acerracido : RT @romanitas81: La prima alba di un nuovo anno #2021year #Napoli -