Napoli | nuova pretendente per Milik dalla Francia | contatti | cifre e dettagli

(Di venerdì 1 gennaio 2021) La lunghissima telenovela riguardante l’attaccante polacco Arek, che vive oramai da separato in casa dopo il rifiuto a rinnovare il contratto in scadenza nei prossimi mesi, situazione spinosa che ha segnato profondamente il calciomercato del. La società azzurra ha inizialmente “sparato”superiori ai 30 milioni di euro per cedere l’ex centravanti dell’Ajax, mentre nelle ultime settimane, con il giocatore di fatto fuori rosa ha costretto il club di De Laurentiis ad accontentarsi dimolto più irrisorie. Il diretto interessato ha nel corso del tempo declinato tutte le altre pretendenti, avendo inizialmente trovato un accordo con la Juventus che nel frattempo ha virato su altri profili, decidendo di puntare su Alvaro Morata. Trasferimento a gennaio? Pochi giorni fa l’Atletico Madrid, orfano di Diego ...

Alessandra Clemente resta la vostra candidata sindaco, dopo i recenti incontri nella vostra area? Certo, io non scordo il Pd napoletano e le interferenze di De Luca, che ha una voglia matta di mettere ...Situazione tesa in casa Napoli per quanto riguarda Arkadiusz Milik: il polacco vorrebbe mettere in mora la società. Milik, dal canto suo, non avrebbe ricevuto lo stipendio di ottobre (unico caso in so ...