Napoli-Milik, è caos: si andrà in tribunale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Fuochi d'artificio, botti e botte di fine d'anno. Un anno incredibile, cominciato male e finito molto peggio: con una frattura insanabile e una battaglia legale in atto. Il Napoli ha citato in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Fuochi d'artificio, botti e botte di fine d'anno. Un anno incredibile, cominciato male e finito molto peggio: con una frattura insanabile e una battaglia legale in atto. Ilha citato in ...

GoalItalia : Il Napoli porta Milik in Tribunale: vuole un risarcimento di un milione di euro [?? Corriere dello Sport] - AlfredoPedulla : Milik ha aperto all’#Olympique, darà l’ultima risposta nei primi giorni del 2021 ma c’è disponibilità. Preferisce… - RayaneBtB : RT @AlfredoPedulla: Milik ha aperto all’#Olympique, darà l’ultima risposta nei primi giorni del 2021 ma c’è disponibilità. Preferisce #Vill… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Napoli-Milik, è caos: si andrà in tribunale Nervi tesi: la società gli fa causa per un milione, il gioca… - Yuro_23 : RT @CorSport: #Napoli-#Milik, è caos: si andrà in tribunale ?? -