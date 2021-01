Napoli | Del Genio | “Gattuso? Scorsa stagione da 8 ma ora bisogna pensare al presente | se i risultati non migliorano…”

fanpage : Un gesto che stringe il cuore. - AlfredoPedulla : Milik ha aperto all’#Olympique, darà l’ultima risposta nei primi giorni del 2021 ma c’è disponibilità. Preferisce… - Open_gol : Un 13enne è morto ad Asti per lesioni all’addome causate da un petardo. A Napoli una donna è stata colpita da un pr… - jo_morelli_ : RT @sscnapoli: ?? Rivivi tutte le edizioni del Calendario SSC Napoli, tra ironia, scaramanzia e cultura napoletana ?? - F1997Fe : RT @SofiaShoe: Sono anni che la prima cosa che faccio la mattina del primo gennaio è sempre la stessa: andare a leggere quanta gente si è f… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Del

Sono 8 i feriti tra Napoli e provincia, 5 a Milano. La riduzione degli incidenti legata alle restrizioni imposte ...Si sarebbe fatto vivo però il Marsiglia per Milik, club francese pronto a far sul serio per lui. Napoli, Milik al Marsiglia: la possibile soluzione. A rivelare l’ipotesi estera per il polacco, sono i ...