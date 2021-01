Napoli | 8 persone ferite dai ‘botti’ di Capodanno | donna colpita da pallottola vagante

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono otto lerimastedurante i festeggiamenti aper l’esplosione dei ‘botti‘ nella notte di. Mai così pochi, lo scorso anno se ne registrarono 48. Nessuno è in pericolo di vita, sono tutti maggiorenni. Tra loro c’è unaalla testa da un proiettile, esploso durante gli spari dei botti dopo la mezzanotte. Si trovava a casa della madre a Mugnano () quando, affacciatasi al balcone, è stata raggiunta dal colpo che l’ha ferita all’occipite. Si è trattato di una tragedia sfiorata: laè ricoverata all’Ospedale Cardarelli di, non in pericolo di vita. Sarà operata nei prossimi giorni per estrarre il ...

Frances41518855 : Ancora una volta Napoli primeggia per idiozia, una donna colpita da un colpo di pistola, feriti negli ospedali, a q… - fabiottofab : RT @AStramezzi: Ce la cantiamo e ce la suoniamo Ringrazio i Colleghi di Napoli, che hanno reso omaggio ai 273 Medici, che hanno perso la v… - eolo_17 : RT @AStramezzi: Ce la cantiamo e ce la suoniamo Ringrazio i Colleghi di Napoli, che hanno reso omaggio ai 273 Medici, che hanno perso la v… - italiano705 : RT @Viviana70992942: @italiano705 Buon 2021 Laura, felice anno a te e tutte le persone che ti vogliono bene. Salutami una della città che… - VladiNeri : RT @noitre32: Quanti contagiati, quanti morti ci sono stati dopo la morte di Maradona? Con tutte le persone scese nelle strade e nelle piaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli persone

Botti di Capodanno, sono 8 le persone che sono rimaste ferite tra Napoli e provincia dalle esplosioni avvenute nella notte per celebrare l'arrivo del nuovo anno. Il dato di otto ...In Puglia immunizzati subito anche dentisti e farmacisti, in Sicilia già censiti 350mila over 80 da vaccinare, in Molise criticità per reperire il personale ...