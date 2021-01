Napoli | 31enne si schianta con l’auto mentre trasportava il figlio al pronto soccorso

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un grave incidente è avvenuto La notte scorsa in via Santa Maria a Cubito, tra il quartiere di Chiaiano e il Comune di Marano. Secondo quanto riportato da Il Riformista, intorno alle 2 di notte il conducente, un uomo di 31 anni, ha perso il controllo della autoilpiccolo al, una Punto, è finita contro alcune vetture parcheggiate al lato della strada. Ilè stato trasportato in codice rosso al Cardarelli in condizioni gravi. La moglie dell’uomo, anche lei nella vettura, ha riportato ferite lievi,ilè stato condotto all’ospedale Santobono. L'articolo proviene da Anteprima24.it.