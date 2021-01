Musei civici di Venezia prolungano la chiusura al 1 aprile. In cassa integrazione 390 lavoratori. Sindacati: “Grave e incomprensibile” (Di venerdì 1 gennaio 2021) I Musei civici di Venezia non resteranno chiusi fino al 15 gennaio, come già deciso dal governo per tutte le strutture culturali italiane, ma fino al 1 aprile. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione della Fondazione Musei civici di Venezia e riguarda tutte le sedi: Palazzo Ducale, Museo Correr, la Casa di Goldoni, Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, Palazzo Fortuny, i Musei del Merletto, del Vetro e di Storia Naturale, la Torre dell’Orologio. La serrata comporterà la cassa integrazione per tutti i 70 dipendenti della Fondazione e dei circa 320 addetti delle cooperative che si occupano di biglietteria e controllo delle sale. La decisione è stata comunicata ai Sindacati che hanno reagito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Idinon resteranno chiusi fino al 15 gennaio, come già deciso dal governo per tutte le strutture culturali italiane, ma fino al 1. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione della Fondazionedie riguarda tutte le sedi: Palazzo Ducale, Museo Correr, la Casa di Goldoni, Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, Palazzo Fortuny, idel Merletto, del Vetro e di Storia Naturale, la Torre dell’Orologio. La serrata comporterà laper tutti i 70 dipendenti della Fondazione e dei circa 320 addetti delle cooperative che si occupano di biglietteria e controllo delle sale. La decisione è stata comunicata aiche hanno reagito ...

