Muriqi | parla l’agente | «Ritorno al Fenerbahce? Non esiste»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Lazio,difa chiarezza su un possibiledel giocatore al: ecco le sue parolenon si è ancora imposto nella Lazio. Anzi, il suo avvio di stagione in biancoceleste è stato minato da critiche e aspettative non rispettate. Le voci di mercato, così, si sono fatte insistenti: in molti hanno ipotizzato un suoalpresto smentite daldel giocatore. Ecco le sue parole a Fotomac: «Nonun’ipotesi del genere al momento. Non parlo di qualcosa che non c’è, non ho niente da nascondere. Vedat ha avuto un infortunio e, dopo 35 giorni di lavoro per recuperare, ha contratto il Covid-19. Non ha potuto svolgere neanche la preparazione in campo. Tutti mi chiedono se tornerà al ...