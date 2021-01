MotoGp - Anno nuovo, vita nuova: il primo messaggio di Valentino Rossi nel nuovo team (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Dottore, nel primo giorno dell'Anno, ha indossato per la prima volta i colori del team malese e ha inviato un messaggio di auguri a tutti i suoi sostenitori Leggi su today (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Dottore, nelgiorno dell', ha indossato per la prima volta i colori delmalese e ha inviato undi auguri a tutti i suoi sostenitori

LucianoQuaranta : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Valentino Rossi manda un messaggio di auguri di buon anno tramite i canali social del team #Petronas, per cui… - Motorsport_IT : #MotoGP | Valentino Rossi manda un messaggio di auguri di buon anno tramite i canali social del team #Petronas, per… - fmimolise : Gli auguri social di Buon Anno da Marc Marquez: Una GIF ironica per dire addio ad un anno terribile per tutti e anc… - Nicolet97960931 : @MotoGP_ESPN @Fprime86 @ValeYellow46 Buon anno ciao Nicoletta ?? - LucianoQuaranta : RT @gponedotcom: VIDEO - Il primo saluto di Rossi da pilota Petronas: 'sono emozionato': Valentino ha augurato il buon anno indossando i su… -