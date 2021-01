Morto il designer Ernesto Gismondi | fondatore di Artemide che ha vinto il Compasso d’oro per le lampade-icona Eclisse e Tolomeo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 gennaio 2021) E’a 89 anni l’imprenditore e, tra i protagonisti del made in Italy nel mondo per il design d’avanguardia,e presidente dell’azienda dell’illuminazione. “Ha illuminato conil mondo”, ha scritto su Twitter Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano. “Ha usato per primo la plastica per fare mobili, regatato a testa alta nei mari di politica e imprenditoria, aperto nuovi orizzonti nel design. Il suo genio antiretorico mi mancherà”. Nato a Sanremo (Imperia) il 25 dicembre 1931, nel 1957si è laureato in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano e nel 1959 in ingegneria missilistica alla Scuola Superiore di Ingegneria di Roma. Dai primi anni ’60 si è dedicato alla ...