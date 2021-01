Morto dopo un incidente stradale il campione di culturismo Nicolas Ventura (Di venerdì 1 gennaio 2021) , bolognese, 33enne. Il bodybuilder deceduto oggi in ospedale a Bologna dove era stato ricoverato nella notte in seguito a ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 gennaio 2021) , bolognese, 33enne. Il bodybuilder deceduto oggi in ospedale a Bologna dove era stato ricoverato nella notte in seguito a ...

rtl1025 : ?? #Capodanno tragico ad #Asti. Un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un p… - manu_etoile : RT @Faraone2016: Passa su tombino dopo una nevicata, cane morto folgorato. E’ il sesto caso in pochi giorni - prato_vilma : RT @Faraone2016: Passa su tombino dopo una nevicata, cane morto folgorato. E’ il sesto caso in pochi giorni - massimo4951 : RT @Faraone2016: Passa su tombino dopo una nevicata, cane morto folgorato. E’ il sesto caso in pochi giorni - maaxxx95 : @gabbro94 Comunque dopo una stagione con 50 puntate di gf vip mi pare chiaro che il varietà o l'intrattenimento tra… -