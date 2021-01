Montesano | «Il 2021 sia l’anno della verità Se riescono a fregare persino Trump…»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Di questi tempi, semplicemente esprimere dubbi è già rivoluzionario. All’Adnkronos, per gli auguri del, Enricocita il paradosso Trump. Lo fa per fotografare la situazione dell’informazione (edemocrazia) ai tempi dei Social. «Seil presidente degli Stati Uniti d’America non riesce a dimostrare i brogli, noi italiani siamo come Davide contro Golia». «È difficile fare gli auguri in questo contesto. Ma come si dice, la speranza è l’ultima Dea. Il mio augurio più sincero agli italiani è di acquisire consapevolezza. Che sia un anno dove si possa coltivare il dubbio, e dove si onori la. Questo è l’augurio mio più sincero. Penso che da tutto questo possa scaturire qualcosa di meglio per noi». «Sono preoccupato – ammette l’attore romano – perché le avvisaglie non promettono ...