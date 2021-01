Moglie si rifiuta di fare il bucato al marito: arrestata per dodici ore (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una donna viene arrestata per non aver lavato i vestiti del marito. La protagonista della vicenda è una Moglie ventunenne di Tampico in Messico. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la sposa si sarebbe rifiutata ripetutamente di fare il bucato del suo coniuge; a quel punto l’uomo, esasperato dalle continue negazioni da parte della sua consorte, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una donna vieneper non aver lavato i vestiti del. La protagonista della vicenda è unaventunenne di Tampico in Messico. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la sposa si sarebbeta ripetutamente diildel suo coniuge; a quel punto l’uomo, esasperato dalle continue negazioni da parte della sua consorte, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

