Moderna | pubblicati i risultati delle prime sperimentazioni | efficacia al 94%

(Di sabato 2 gennaio 2021) Sono statisul New England Journal of Medicine idel vaccino anti-Covid prodotto dall’azienda statunitense. Già approvato per il mercato Usa (l’Agenzia europea del farmaco ne discuterà il 6), ha raggiunto un’del 94,1% nei 30 mila volontari. Quelli che hanno sviluppato il Covid-19 sono stati 11 nel gruppo dei vaccinati – nessuno in forma seria – e 185 tra quelli chi ha ricevuto un placebo, uno dei quali è morto. Il vaccino ha dimostrato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati delle sperimentazioni del vaccino anti-Covid prodotto dall'azienda statunitense Moderna. Già approvato per il mercato Usa (l'Agenz ...