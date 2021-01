Millefoglie al pistacchio | ricicliamo il pandoro creando un dessert

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ogni anno a Natale è sempre la stessa storia, ci ripromettiamo di non comprare panettoni e, chiediamo agli altri componenti della famiglia di fare altrettanto. Diciamo ad amici e parenti che non portino nulla se vengono a trovarci ma, passato il Natale, ci troviamo la dispensa colma di qualunque varietà esistente di dolce Natalizi. Sembra che si materializzino dal nulla. I primi giorni, fa anche piacere fare colazione con qualcosa che non siano i soliti biscotti ma dopo un po’ non ne possiamo più. Ogni anno ci inventiamo qualcosa per riciclare ile il panettone ma il tempo passa e le ricette cominciano a ripetersi. Quest’anno il riciclo dell’avanzo natalizio, sarà completamente diverso dal solito, facciamo ladie pistacchi!!! Veloce e senza nessuna cottura, si conserva per giorni ...