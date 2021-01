Milik, interesse concreto del Marsiglia: il polacco ha altre due priorità (Di venerdì 1 gennaio 2021) La situazione di Arek Milik è in costante divenire, cosi per il polacco c’è il Marsiglia ma lo sguardo è rivolto anche all’estate. In casa Napoli il tema Milik resta molto caldo. Per il giocatore polacco l’addio è una certezza ormai da tempo, ma resto ancora avvolto nel mistero il modo con cui lascerà la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 1 gennaio 2021) La situazione di Arekè in costante divenire, cosi per ilc’è ilma lo sguardo è rivolto anche all’estate. In casa Napoli il temaresta molto caldo. Per il giocatorel’addio è una certezza ormai da tempo, ma resto ancora avvolto nel mistero il modo con cui lascerà la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LAROMA24 : Calciomercato Roma, interesse concreto del Marsiglia per Milik. I giallorossi valutano l'acquisto per giugno #AsRoma - CinqueNews : #Calciomercato, per #Milik spunta l’interesse del Marsiglia - iINSIDER_ : L' #AtleticodeMadrid sta manifestando interesse per #Milik e #Ruiz si attendono sviluppi ?? - Falso_Nueve_IT : L'#AtleticoMadrid è alla ricerca di un attaccante per sostituire il partente #DiegoCosta. Sul taccuino dei colchone… - _Morik92_ : @ninho7377 @FedericaGianne1 Grazie per i complimenti, troppo buono. Ad oggi c'è tanto interesse, ma nulla di concre… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik interesse Milik, interesse concreto del Marsiglia: il polacco ha altre due priorità SerieANews CM.IT | Milik, il punto tra Marsiglia, Atletico e le richieste del Napoli

Si aggiunge anche il Marsiglia alla corsa per Milik, che attende l'esito della trattativa fra Napoli e Atletico Madrid: le ultime di CM.IT ...

Pradè dice no a Milik, ma intanto il Napoli porta il suo attaccante polacco… in tribunale!

Intanto ieri Pradè ha affossato quasi definitivamente la pista che portava l’attaccante polacco alla Fiorentina, reputandolo un giocatore utile ma non necessario per la crescita di Vlahovic, attaccant ...

Si aggiunge anche il Marsiglia alla corsa per Milik, che attende l'esito della trattativa fra Napoli e Atletico Madrid: le ultime di CM.IT ...Intanto ieri Pradè ha affossato quasi definitivamente la pista che portava l’attaccante polacco alla Fiorentina, reputandolo un giocatore utile ma non necessario per la crescita di Vlahovic, attaccant ...