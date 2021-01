Milano | sparatoia nella notte | due feriti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) -, in via Giacinto Gigante. Sono due itra cui uno è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico. L'altro ferito, un uomo, con una ferita di arma da fuoco alla coscia destra, è stato ricoverato in codice giallo al Niguarda. E' quanto riferisce l'Areu Lombardia. L'incidente è accaduto alle 00.43. Sono intervenuti due ambulanze e la polizia.